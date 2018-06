PF faz operação no RS contra fraudes na Previdência social

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal, juntamente com o Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho, cumpriram na manhã desta quarta-feira, 23, na cidade Porto Alegre, mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que fraudava a Previdência Social. O prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 900 mil.

Segundo a PF, o grupo criminoso utilizava empresas inativas, algumas nunca tiveram empregados, para efetuar o registro de falsos empregados e assim possibilitar que essas pessoas obtivessem benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e seguro desemprego. Os principais investigados da Operação Blindagem I são um contador e uma advogada.

As investigações tiveram origem em denúncia sobre fraudes na concessão de benefícios previdenciários e seguro desemprego, encaminhada à Previdência Social. A ação contou com a atuação conjunta da Força Tarefa Previdenciária e do Ministério do Trabalho.