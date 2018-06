PF faz operação para combater contrabando de cigarros no RS

SÃO PAULO - A Polícia Federal está cumprindo na manhã desta quinta-feira, 1, 14 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná, com o objetivo de combater o contrabando de cigarros.

A Operação Mosaico foi desencadeada nos municípios gaúchos de Venâncio Aires, Lajeado, Rio Pardo e Passo do Sobrado e nas cidades paranaenses de Santa Isabel do Ivaí, Santa Tereza do Oeste, Medianeira, Matelândia, Cascavel e Umuarama.

Durante sete meses de investigação, foram realizadas 13 prisões em flagrante e apreendidos 686.410 maços de cigarros, sete caminhões e quatro veículos empregados no transporte da mercadoria ou como "batedores" de carregamentos ilícitos.

O grupo utilizava métodos sofisticados de transporte para burlar as ações de fiscalização e repressão. Um dos integrantes do grupo teve comprovado pela PF o envolvimento em cinco carregamentos de cigarros contrabandeados.