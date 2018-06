PF faz operação para conter tráfico de drogas em 4 estados

A Polícia Federal montou a Operação Volver nesta sexta-feira, 10, em quatro estados do país, com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes. Serão cumpridos 37 mandados de prisão temporária, dois mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cáceres e Cuiabá (MT), Uruaçu e Jataí (GO), Rio Branco (AC), Vila Velha e Viana (ES).

Segundo a PF, os alvos são comerciantes, advogados, um servidor público, um militar das forças armadas e presidiários que cumpriam penas em estabelecimentos penais nos estados de Mato Grosso e Espírito Santo, comandando o tráfico de drogas do interior dos presídios.

A operação nasceu a partir de investigações vinculadas à Operação Teimoso, deflagrada em 2008. Durante o processo de investigação já foram instaurados seis inquéritos e presas onze pessoas. Também foram apreendidos 43 quilos de cocaína, uma submetralhadora e quase R$ 57 mil.

Nesta operação a PF conseguiu juntar provas contra membros da quadrilha que na época da Operação Teimoso não puderam ser comprovados. Os membros da quadrilha continuaram com os crimes, o que justifica o nome da operação.

Dos principais alvos investigados na operação, 60% tem passagem pelo mesmo crime de que estão sendo acusados agora e 30% estão presos, mas mesmo assim continuam comandando o tráfico de drogas.