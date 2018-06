PF inaugura no sábado novo posto em Fernando de Noronha

A Polícia Federal vai inaugurar neste sábado, 24, o seu 19.º posto, localizado no arquipélago de Fernando de Noronha. O novo posto vai funcionar em uma casa de 20 metros quadrados no Centro de Conveniências, na Vila do Trinta, cedida pela Justiça Federal em Pernambuco. O local fica próximo das unidades das polícias militar e civil e do Fórum de Fernando de Noronha. No local trabalharão quatro policiais federais, sendo um delegado, um escrivão e dois agentes. A principal missão do posto será combater os crimes na área de meio ambiente, de imigração e reprimir o tráfico de drogas. Foram adquiridos uma viatura (jipe Troller) e uma lancha Flexboat, que será usada em fiscalizações no mar, além de computadores ligados com a Internet e com a rede do DPF. A solenidade contará com a presença do Diretor-Geral do DPF, delegado Luiz Fernando Corrêa, e do Superintendente Regional da PF em Pernambuco, delegado Jorge Barbosa Pontes, além de outras autoridades. Parceria com Ibama A instalação do posto em Fernando de Noronha vai reforçar a parceria da Polícia Federal com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que já resultou em dezenas de operações de repressão a crimes contra o meio ambiente nos últimos anos. Entre as irregularidades mais comuns no território do arquipélago estão a pesca predatória, desmatamento e ocupação de áreas ambientais em desacordo com a legislação local. Fiscalização de estrangeiros Outra atividade que será desenvolvida pelos policiais federais em Fernando de Noronha será o controle migratório. Dezenas de estrangeiros vindos de países da Europa, Caribe e norte da África fazem do local ponto de entrada no Brasil. Como atualmente não existe a presença da PF, estas pessoas acabam não sendo identificadas pelas autoridades competentes. Com a atuação da Polícia Federal, os visitantes de outros países serão informados da necessidade de passarem pelo posto policial para as medidas cabíveis. Os agentes federais também fiscalizarão a situação de estrangeiros no que se refere a visto de permanência e outros documentos.