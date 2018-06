PF incinera drogas no interior de SP A Polícia Federal realiza logo mais, à tarde, uma grande incineração de drogas no interior de São Paulo. Segundo o setor de comunicação social da PF, serão queimadas 4,5 toneladas dos mais variados tipos de entorpecentes apreendidos nos últimos quatro meses em todo o Estado. A incineração acontecerá na sede de uma empresa de celulose localizada na Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), na altura do quilômetro 171, município de Mogi-Guaçu.