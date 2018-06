PF interroga advogado de Dilma no caso Erenice O advogado da candidata Dilma Rousseff, Márcio Silva, foi ouvido ontem pelo delegado da PF Roberval Vicalvi, encarregado das investigações sobre tráfico de influência na Casa Civil. Silva é dono do escritório onde Israel Guerra, filho da ex-ministra Erenice Guerra, recebia empresários interessados em negociar com o governo. Ele disse que não sabia quais eram as atividades de Israel nem que ele usava a sala de reuniões da Trajano & Silva Advogados como se estivesse em sua empresa.