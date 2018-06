A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as denúncias de que a Assembleia Legislativa do Paraná recorria a atos secretos para nomear servidores fantasmas. As denúncias indicam que algumas pessoas tiveram documentos utilizados para abrir contas correntes, onde teriam sido depositados altos valores, sem que trabalhassem na Assembleia e nem sequer soubessem da existência das contas.