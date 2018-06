PF investiga compra de votos no Acre

A Polícia Federal no Acre deflagrou ontem a Operação Terra Caída para cumprir mandados de busca e apreensão em seis endereços em Rio Branco e três no Estado de São Paulo. A PF investiga financiamento irregular de campanha eleitoral disputada no Acre onde empresas privadas, que mantêm contratos com a administração pública, teriam doado recursos não declarados à Justiça Eleitoral. O dinheiro desviado desses contratos teria sido empregado na captação ilícita de votos, caracterizando abuso de poder econômico.