PF investiga produção de vídeos e panfletos

A Polícia Federal em Roraima investiga a produção e distribuição de vídeos e panfletos apócrifos contra os dois candidatos a governador - Anchieta Júnior (PSDB), que tenta a reeleição, e Neudo Campos (PP). Na madrugada de ontem, a PF apreendeu pelo menos cem DVDs colocados em caixas de correio dos moradores de Boa Vista. Durante a amanhã, um panfleto acusando Campos e sua vice, Marília Pinto, de envolvimento com magia negra foi indevidamente encartado no jornal Folha de Boa Vista, o de maior circulação na capital do Estado. Um vendedor foi flagrado por funcionários da Editora Boa Vista encartando os panfletos e foi levado pela PF.