PF investiga suposta compra de votos na BA

Além deles, dois candidatos a deputado estadual também estariam entre os beneficiados: Cláudia Oliveira (PT do B), que foi eleita, e Heraldo Rocha (DEM), que não conseguiu se reeleger.

Batizada de Paga, a operação cumpriu 13 mandados de condução coercitiva, que leva os investigados a depor mesmo contra a vontade, e 12 de busca e apreensão na capital Salvador e nos municípios de Itabuna e Buerarema, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início antes do primeiro turno da eleição e foram motivadas por uma denúncia contra o ex-prefeito de Buerarema, Orlando Filho (PSDB), que seria o comandante de um dos esquemas.

Segundo o delegado da PF em Ilhéus, Fábio Marques, um dos objetivos da Operação Paga é determinar se os candidatos tiveram participação direta no esquema. "Caso haja provas de envolvimento, eles serão acusados no inquérito que será enviado ao Ministério Público", afirmou.