PF investiga uso de celular em cabines

Agentes da Polícia Federal percorreram os locais de votação em Boa Vista (RR) para orientar eleitores, mesários e fiscais sobre a proibição de fotografar ou filmar o voto na urna eletrônica. A medida atendeu a determinação do presidente do TRE-RR, desembargador Ricardo Oliveira, após denúncias de que eleitores estariam filmando o voto em celulares em troca de R$ 500. Mesário pediam que eleitores não entrassem com celulares, câmeras fotográficas ou filmadoras nas cabines.