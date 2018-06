PF investigará só o filho da ministra

Segundo Barreto, a investigação será focada na atuação de Israel, de advogados e empresas envolvidas no caso, uma vez que, protegida pelo foro privilegiado, Erenice Guerra só pode ser investigada com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). "O fato narra a atuação de pessoas, não narra diretamente a atuação da ministra em nenhum fato envolvendo esses aspectos", disse Barreto.

Segundo o ministro, ainda que Erenice seja a única pessoa envolvida no caso com poderes de influência no governo, é preciso investigar se de fato houve prática ilícita nas contratações que teriam sido intermediadas por Israel antes de atribuir culpa a ela.