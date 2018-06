PF liberta sequestrados com explosivos amarrados aos corpos em Barueri, SP

Os pais de uma funcionária de uma agência da Caixa Econômica Federal foram sequestrados em Barueri, São Paulo, na manhã da sexta-feira, 1º. A Polícia Federal (PF) conseguiu prender os sequestradores por volta das 17h da sexta-feira, e em seguida liberou as duas vítimas do cativeiro. Não houve pagamento de resgate. O caso foi comunicado no começo da tarde deste sábado, 2.

Na manhã da sexta-feira, a Polícia Federal foi informada sobre um sequestro envolvendo familiares de uma funcionária da agência da Caixa, em Barueri.

Segundo a PF, os sequestradores haviam invadido a casa da bancária, na quinta-feira, 30. Para forçá-la a abrir o cofre levaram seus pais como reféns para um cativeiro na cidade de Carapicuíba, em São Paulo.

Os pais da bancária tiveram dinamite amarrada a seus corpos. Os explosivos estavam ligados a um aparelho celular por meio de fios e outros dispositivos, contou a PF. Isso permitiria, em tese, um acionamento à distância, detalhou a PF.

A operação da PF teve o apoio de policiais civis do Grupo Especial de Resgate (GER/Deic), que desarmou os artefatos com sucesso.

A polícia prendeu em flagrante .J.S.S., de 29 anos, e A.R.S., 28 anos, por volta das 17h em Osasco/SP. Segundo a PF, eles eram responsáveis pelas negociações entre a quadrilha a funcionária do banco. Os presos foram autuados por crime de extorsão em sequestro qualificado. A pena poderá ser de 12 a 20 anos de reclusão.

A ação da Polícia Federal ocorreu em conjunto com a Divisão antissequestro (DAS) e teve o apoio do Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil. A Polícia Federal e a Divisão antissequestro trabalharam em conjunto para localizar os sequestradores.