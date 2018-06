PF no Paraná faz a maior apreensão de drogas do ano

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu 100 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína no Paraná. É a maior apreensão realizada neste ano no Estado. Na ação, quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a sede da PF em Curitiba.

A abordagem foi feita na entrada da capital paranaense e contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Além das drogas, houve a apreensão de duas carretas e de um veículo de passeio. "Neste fim de semana, foram retirados de circulação 250 kg de maconha e 60 kg de cocaína. Em Foz do Iguaçu, também no domingo , a PF apreendeu mais duas toneladas de maconha", informou Marcos Koren, agente da PF.

Com Agência Brasil