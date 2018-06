PF normaliza agendamento e emissão de passaportes

Parte dos serviços estavam suspensos desde as 22 horas de sexta-feira, 21, para realização do processo de modernização do parque tecnológico da PF. O acesso aos sistemas de Gestão Eletrônica de Segurança Privada e de Controle de Produtos Químicos também ficaram suspensos. Durante o período, os postos de atendimento emitiram passaporte apenas em casos de urgência comprovada.

Hoje não haverá atendimento em São Paulo, por causa do feriado de aniversário da cidade.