PF para caminhonete e apreende 72 quilos de cocaína no Mato Grosso

SÃO PAULO - Um total de 72 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido por agentes da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 14, na cidade de Guarantã do Norte (MT). A droga estava escondida no fundo falso de uma caminhonete, parada pelos policiais, e seria levada para o Estado do Pará.

A PF acredita que do esquema façam parte vários fornecedores ou receptadores, pois a cocaína estava distribuída em seis tipos de embalagem. O motorista de 40 anos que estava ao volante do foi autuado em flagrante e encaminhado para o Presídio de Ferrugem, na cidade de Sinop.