PF prende 11 integrantes de quadrilhas de tráfico de drogas,

Onze pessoas já foram detidas nesta sexta-feira, 29, durante a Operação Açaí em Pó, da Polícia Federal. A operação tem como objetivo prender os chefes de uma quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atuava nos Estados de Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Pará e Tocantins. Os agentes da PF cumprem 16 mandados de prisão.

Do total de presos, seis foram detidos em Mato Grosso. Outras cinco pessoas continuam foragidas. Durante a operação, foram apreendidos uma moto 900 cilindradas, marca Suzuki, uma moto CG Fan, uma caminhonete Mitsubishi L 200, uma caminhonete Chevrolet S100 e R$ 1.000,00 em dinheiro.

Segundo as investigações, a droga saía de Mato Grosso, passando por Barra do Garças, tendo como destino final as cidades de Araguaina, Goiânia e São Luís do Maranhão. O transporte era feito pela região Norte do País, sempre de carro.

A operação se desenvolve com o cruzamento de informações de seis ações anteriores em que foram presas cinco pessoas em flagrante e que atuavam como mulas. Nestas ações, foram apreendidos 120.365 kg de pasta base de cocaína e R$ 109 mil em dinheiro.