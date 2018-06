PF prende 14 durante operação contra tráfico internacional de drogas

SÃO PAULO - Ao menos 14 pessoas foram presas durante a operação Torre, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira, 16, com o objetivo de desarticular quadrilhas de tráfico internacional de drogas no Rio Grande do Sul. Já foram apreendidas drogas, mas a quantidade ainda não foi contabilizada.

A PF pretende cumprir 38 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em Cáceres, no Mato Grosso, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, durante as investigações, iniciadas há 9 meses, foram desarticuladas cinco quadrilhas, as quais além de negociarem a venda de entorpecentes também estão envolvidas em crimes contra o patrimônio e a vida.

Foram realizadas ações pontuais sobre as atividades dos investigados, resultando em 27 prisões em flagrante, proporcionando a apreensão de 4,3kg de crack, 6,5kg de cocaína, 5kg de maconha, R$ 18.804,50; oito automóveis e cinco motocicletas.