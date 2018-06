PF prende 15 e desmantela quadrilha de tráfico de drogas

PORTO ALEGRE - A Polícia Federal prendeu 15 pessoas em sete cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 3, durante a Operação Panóptico, que desbaratou uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do Estado. O serviço de inteligência descobriu que, depois de várias interceptações de cargas enviadas do Paraguai para a Região Metropolitana de Porto

Alegre, o grupo planejava usar um avião para transportar pacotes com 200 quilos de cocaína. A carga seria jogada em uma propriedade rural de Mostardas, no litoral gaúcho, em uma ação ousada que foi impedida.

A investigação começou durante o ano passado em Santa Cruz do Sul. Os policiais descobriram que o grupo que praticava assaltos e distribuía drogas na região era apenas uma célula de uma organização maior, com comando em Novo Hamburgo e braços também em Porto Alegre e outras cidades da Região Metropolitana da capital. Nos meses seguintes, perceberam que, a cada carga interceptada, a quadrilha mudava o meio de transporte, passando de um motor home para diversos automóveis, com fundos falsos, e, enfim, planejando o uso do avião.

Ao longo da investigação e durante a operação foram apreendidos 1,2 mil quilos de cocaína, crack e maconha, além de 24 automóveis, coletes à prova de balas, armas de uso restrito como fuzil e submetralhadora. A Polícia Federal apreendeu também R$ 165

mil em dinheiro, sequestradas para contas bancárias de participantes da quadrilha. Antes das prisões desta quinta-feira, outras 33 haviam sido efetuadas no período de investigação.