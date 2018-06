PF prende 16 pessoas acusadas de tráfico de drogas no Sul Policiais federais detiveram nesta quarta-feira, 3, 16 supostos traficantes de drogas na operação intitulada Profeta. Catorze acusados foram presos na cidade gaúcha de Rio Grande e os demais em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na ação, foram cumpridos ainda 20 mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de quatro pistolas, dois revólveres e de uma pequena quantidade de droga. O bando começou a ser investigado em abril deste ano. Deste de então, a PF havia detido seis supostos membros do grupo, com 295 quilos de maconha, 800 gramas de crack, 300 gramas de cocaína e uma pistola. Os homens presos nesta quarta, entre eles Messias Abreu Pereira, apontado como um dos principais traficantes da região, foram ouvidos pela PF e, posteriormente, levados à Penitenciária Estadual de Rio Grande.