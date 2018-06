PF prende 17 acusados de narcotráfico internacional Dezessete acusados de traficar cocaína da Bolívia para o Brasil foram presos ontem na Operação Saisine, da Polícia Federal (PF), em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná e São Paulo. A investigação foi iniciada em janeiro, após o assassinato de José Elias Fernandes do Amaral, em Amambaí (MS). Bagual, como era conhecido, seria o braço direito do traficante Fernandinho Beira-Mar na região e teria se tornado um dos principais fornecedores de droga na fronteira com o Paraguai. Depois da morte de Bagual, um dos núcleos foi assumido pelo irmão, Eliandro Fernandes do Amaral. Apesar disso, por enquanto, o coordenador da operação, o delegado da PF Alberto Ferreira Neto, diz não ser possível comprovar o envolvimento de Beira-Mar com os presos ontem. "Há indícios. Mas ainda não posso afirmar que os intermediadores, compradores e fornecedores tinham ligação com Beira-Mar. Pode ser que essa suspeita se confirme no decorrer da investigação."