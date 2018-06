PF prende 18 em três estados por suposta ligação com o PCC

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu 18 pessoas em três estados, durante Operação Espelho, cujo objetivo era desarticular uma rede de tráfico que tem ligações com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foram 14 prisões no Rio Grande do Sul, três em Santa Catarina e uma em Mato Grosso do Sul. Também foram apreendidos 3,5 quilos de cocaína, 25 veículos, entre automóveis e motos, seis armas, sendo um fuzil, e 46,8 mil reais. A PF estima que cerca de 1 tonelada de cocaína era distribuída mensalmente pelo grupo no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A investigação da Delegacia da Polícia Federal em Caxias do Sul iniciou em dezembro de 2009 com a apreensão de 262 kg de cocaína e produtos químicos usados para adulteração enterrados em um sítio em Torres, no litoral gaúcho. A partir daí, foram apreendidos 310 quilos de cocaína na fase de investigação. Participaram da Operação Espelho 200 policiais federais dos três estados.

Notícia atualizada às 17h24.