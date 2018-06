PF prende 19 acusados de tráfico de drogas em MT e GO

A Polícia Federal (PF) prendeu até as 10 horas desta sexta-feira, 20, 19 supostos membros de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava na região do Vale do Ribeira, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Duas prisões ocorreram no primeiro Estado e as demais, no segundo. Ao todo, foram expedidos 24 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Mato Grosso. Participam da ação cerca de 120 policiais. Segundo a PF, dos 24 investigados, 19 apresentarem antecedentes criminais. O esquema começou a ser investigado há cinco meses. Desde de então, oito pessoas já foram presas e 50 quilos de pasta-base de cocaína, apreendidas. De acordo com a PF, apesar dessas ações, os integrantes do bando, alguns deles já presos, continuaram com as atividades. A PF decidiu executar a operação agora, pois em junho e julho a região do Vale do Araguaia recebe grande quantidade de turistas, por conta das festas tradicionais e da temporada de praia no Rio Araguaia. Com isso, o consumo de drogas é impulsionado.