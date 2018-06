PF prende 19 pessoas em operação contra tráfico de drogas A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, durante a chamada Operação Kolibra, 19 pessoas acusadas de pertencer a uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Dos presos, 14 foram detidos no Estado de São Paulo, um dos seis Estados onde a operação é realizada desde a madrugada. Em Mato Grosso do Sul, já foram confirmadas três prisões, segundo a PF. O chefe da quadrilha, Joseph Nour eddine Nasrallah foi preso em sua mansão, com pilares em mármore e ouro, no município de Valinhos, interior paulista. De acordo com a PF, com o grupo, já foram apreendidos 15 veículos, sendo nove de luxo, dois aviões, cerca de R$ 75 mil e aproximadamente US$ 15 mil. A operação A Operação Kolibra tem o objetivo de desmontar uma rede internacional de tráfico de entorpecentes. Cerca de 350 policiais cumprem 80 mandados de prisão e de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia e Rio de Janeiro, somente em São Paulo cerca de 20 integrantes da quadrilha devem ser presos. As investigações foram iniciadas depois informações de inteligência enviadas pela Polícia da Alemanha que demonstravam a existência de libaneses radicados no Brasil operando um esquema de tráfico internacional de drogas. Foi descoberto que a quadrilha adquiria a cocaína em países vizinhos ao Brasil e transportava para Estados Unidos, Europa (Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Suíça) e África. Para realizar o transporte do entorpecente, eram usados contêineres levados para o exterior em navios cargueiros. Outra parte da cocaína era levada por "mulas", cidadãos aliciados para transportar a droga junto ao corpo e nas suas bagagens. Durante a investigação, que durou dois anos, a Polícia Federal, em trabalho de cooperação policial internacional com as Polícia da Espanha, de Portugal da Bélgica, prendeu 54 pessoas que tinham ligação com a quadrilha, e apreendeu cerca de 3,4 toneladas de cocaína. A maior apreensão aconteceu em julho de 2005, quando uma troca de informações da Polícia Federal brasileira com a Polícia da Espanha resultou na descoberta de 2,5 toneladas de cocaína em um pesqueiro nas Ilhas Canárias. Sete pessoas foram presas. A estimativa é que o grupo criminoso tenha movimentado mais de 1 milhão de euros e 800 mil dólares, destes quase 400 mil euros e 600 mil dólares foram apreendidos. A Operação Kolibra, que significa "Conexão Líbano-Brasil" serviu para a PF identificar todo o funcionamento da quadrilha, sua hierarquia e os bens adquiridos pelo grupo, que serão apreendidos, destinados à PF ou posteriormente leiloados. Conteúdo atualizado às 18h