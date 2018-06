PF prende 20 envolvidos com Comando Vermelho por tráfico

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, uma ação para o tráfico de drogas em três cidades do sul do Rio de Janeiro. A Operação Timburibá cumpre 48 mandados de busca e apreensão e levará 34 acusados sob custódia para depoimento nos municípios de Volta Redonda, Resende e Itatiaia. Vinte pessoas foram presas em flagrante. Cerca de 200 agentes participam da ação. Há ainda mandados em Santos, em São Paulo e na cidade de Passaquatro, em Minas Gerais.

De acordo com a PF, dos 34 mandados de condução coercitiva, 20 viraram prisão em flagrante por associação ao tráfico. Os outros 14 mandados de condução coercitiva - quando uma testemunha é obrigada a acompanhar o agente, após ser convocada pelo juiz para depor e não comparecer - devem ser cumpridos ainda nesta quinta.

De acordo com o delegado Alexandre Saraiva, da PF de Volta Redonda, a quadrilha estaria associada a facção criminosa Comando Vermelho no Rio. "O que observamos nesta operação é a chegada do crack no interior do Rio", afirmou o delegado.

As investigações, iniciadas há nove meses, já resultaram na prisão em flagrante de 4 suspeitos e na apreensão de 500 gramas de crack em Queluz, São Paulo, todas no último dia 19. O entorpecente viria de Taubaté, interior de São Paulo, e Minas Gerais. A quadrilha estaria envolvida ainda com o furto de automóveis e roubo de cargas.

(Com Fabiana Marchezi, da Central de Notícias)