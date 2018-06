PF prende 21 por venda de carteira no Pará Uma quadrilha formada por funcionários do Detran e donos de auto-escolas que facilitavam a expedição de carteira de motorista em troca de propina foi desarticulada ontem pela Polícia Federal em Altamira, no Pará. Vinte e uma pessoas foram presas, entre elas, o diretor do órgão na cidade, Francisco Rogério Silva. Os presos na Operação Sinal Vermelho prestaram depoimento e foram transferidos para um presídio do município. Os agentes federais também cumpriram 26 mandados de busca e apreensão em residências dos envolvidos e na sede do Detran. Foram apreendidos documentos, provas em branco e dinheiro. Os presos foram indiciados por corrupção ativa e passiva, concussão, tráfico de influência e formação de quadrilha.