PF prende 22 por suspeita de tráfico de drogas em três Estados

Vinte e duas pessoas foram detidas nesta quarta-feira, 8, durante a Operação Peçonha da Polícia Federal. O objetivo da operação é combater uma quadrilha especializada em tráfico de drogas nas cidades de Parnaíba e Buriti dos Lopes, no Piauí, Sobral e Fortaleza, no Ceará, e São Paulo.

De acordo com a PF, a ação contou com a participação de 154 policiais federais dos Estados do Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, e foi apoiada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Além das prisões, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Parnaíba e Buriti dos Lopes, no Piauí. Os policiais recolheram drogas, veículos, armas e vários computadores. Além do tráfico de drogas, a polícia suspeita que a quadrilha atuava em roubos e assassinatos.