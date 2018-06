PF prende 22 por tráfico em 3 Estados Vinte e duas pessoas foram detidas ontem pela Operação Peçonha, da Polícia Federal, contra o tráfico nas cidades de Parnaíba e Buriti dos Lopes, no Piauí, Sobral e Fortaleza, no Ceará, e São Paulo. Foram recolhidos drogas, veículos, armas e computadores. A PF suspeita que as ações do grupo também envolviam roubo e assassinato.