PF prende 23 por tráfico de drogas Vinte e três pessoas foram presas e cerca de 180 quilos de drogas, entre cocaína e maconha, foram apreendidos pela Polícia Federal, durante a Operação Contato, ontem em Salvador (BA). A PF pretende desarticular uma quadrilha com conexões em outros Estados. A ação envolveu 80 agentes e se estendeu a Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e Manaus (AM). As investigações duraram cinco meses.