PF prende 25 pessoas por tráfico internacional de drogas em operação

SÃO PAULO - Vinte e cinco pessoas, entre elas quatro mulheres, foram presas na manhã desta sexta-feira, 30, acusados de integrar uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas em cinco Estados.

Cerca de 160 policiais federais tinham 35 mandados de prisão preventiva para cumprir, seis mandados de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão.

Segundo a Polícia Federal, em Cuiabá, no Mato Grosso, duas pessoas foram detidas e outras duas já estavam presas no Presídio do Pascoal Ramos e receberam novos mandados de prisão. Também no Mato Grosso, uma pessoa foi presa em Campo Novo dos Parecis e oito em Cáceres, onde também outras cinco já estavam presas e receberam novos mandados de prisão. Em Pontes e Lacerda foram presas duas pessoas e, em Campo Grande, uma pessoa foi presa.

Em Pinheiros, no Maranhão, duas pessoas já estavam presas e receberam novos mandados de prisão. Em Viana, no Espírito Santos, uma pessoa já estava presa e recebeu um novo mandado de prisão. Foram apreendidos ainda quatro veículos.

Uma das pessoas presas já foi indiciada nos inquéritos das Operações Fronteira Branca e Sapiquá. Ele ainda cumpre pena em regime domiciliar. O detido teria morado na Bolívia durante 20, após assassinar um policial em Mato Grosso. Lá, levou um tiro que o deixou paralítico.

Texto atualizado às 18h02 para acréscimo de informações