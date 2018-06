PF prende 26 suspeitos de desvio de verba A Polícia Federal prendeu ontem 26 pessoas (nove empresários, três servidores estaduais e 14 municipais) durante a Operação Atlântida, que investiga um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em processos licitatórios em obras das prefeituras de Cuiabá, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Canarana, Novo São Joaquim e Ribeirãozinho, na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso.