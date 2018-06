PF prende 32 em operação contra tráfico internacional de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu 32 pessoas nesta quinta-feira, 25, na Operação Matriz, que combate o tráfico internacional de drogas, em Caxias do Sul.

Foram expedidos 41 mandados de prisão preventiva, dos quais 32 foram cumpridos até as 11 horas, além de 41 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Mais de 250 policiais participam da ação.

As investigações tiveram início há cerca de um ano, e contaram com a cooperação da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Foi descoberto que um importante traficante brasileiro preso no Paraguai articulava o tráfico mensal de meia tonelada de pasta de cocaína para os estados brasileiros.

O transporte era feito em veículos e pequenos aviões, que arremessavam pacotes com a cocaína. A Polícia Federal conseguiu interceptar um dos lançamentos em julho deste ano e apreender 61 kg da droga.