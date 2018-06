PF prende 4 em operação contra pedofilia na internet

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas em diversos locais do Brasil, ontem, durante a Operação Ossorico, de combate à exploração, abuso sexual e pedofilia na internet.

Segundo a PF, os detidos tinham milhares de fotos e vídeos de material pornográfico infanto-juvenil. As detenções ocorreram em Araraquara e Osasco (SP), Porto Alegre e Brasília.

A operação é uma ação de cooperação internacional com a Polícia Federal da Espanha, que prendeu um agressor sexual peruano durante a Operação Huaralino, em 2007. Após esse episódio, a polícia passou a investigar as pessoas relacionadas com a distribuição de material ilícito na internet.

As investigações tiveram início em 2009, ocasião em que os usuários brasileiros foram identificados pela Polícia Federal.