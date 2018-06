PF prende 4 por roubos nos Correios em Pernambuco

Quatro homens foram presos pela Polícia Federal acusados de pertencer a uma quadrilha de assaltantes de agências dos Correios que vinha agindo na região do município de Manari e adjacências, em Pernambuco.

As prisões aconteceram durante a Operação Cercadinho, realizada na última sexta-feira, 28, que contou com a participação de 30 policiais federais de Salgueiro, Recife e Caruaru. Foram cumpridos seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra suspeitos do crime.

As investigações tiveram início após o assalto à agência dos Correios e Telégrafos da cidade de Manari, ocorrido em 13 de maio deste ano, no qual duas pessoas invadiram o local e, com o auxílio de armas de fogo renderam os funcionários do estabelecimento e roubaram pouco mais de R$ 16 mil em dinheiro.

Após pouco mais de dois meses da ocorrência, os trabalhos desenvolvidos pela PF permitiram a identificação dos envolvidos no crime, tratando-se, em sua maioria, de moradores do povoado conhecido como "Cercadinho", distrito de Manari, fato que ensejou o nome da Operação. Ao todo foram presos quatro envolvidos direta ou indiretamente com a execução do crime e um suspeito, na casa do qual foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver calibre .38.

Após as prisões, todos foram encaminhados ao Presídio Advogado Brito Alves, na cidade de Arcoverde, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam com o intuito de identificar e prender outros dois envolvidos.