PF prende 4 traficantes de LSD e ecstasy em BH Policiais Federais prenderam quatro homens que traficavam LSD (ácido lisérgico) e ecstasy no Savassi, bairro de classe média da zona sul de Belo Horizonte, onde estão instaladas casas noturnas freqüentadas, em grande parte, por jovens. Segundo o delegado Cláudio Dornellas, foram apreendidos com os quatro 14 frascos de LSD, cada um com 100 gotas da droga, e 200 comprimidos de ecstasy. Também foram encontradas quatro pedras de haxixe. Os detidos são Fábio Luís Coelho Oliveira, Lauro Moreira Nascimento Neto, Rafael Alves de Brito Guimarães e Rodrigo Figueiredo Baesa. A venda do LSD, segundo o delegado, era feita em festas e bares e cada gota custava R$ 50,00. Caso tivessem vendido todo o LSD apreendido pela PF, os traficantes receberiam R$ 70 mil.