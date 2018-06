PF prende 5 policiais por cobrar propina no Rio Grande do Sul

Cinco policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul foram presos nesta quarta-feira, 20, durante a Operação Contramão, das polícias Federal e Rodoviária Federal e do Ministério Público Federal. Eles são suspeitos de cobrar propina para liberar veículos.

Segundo a PF, os policiais agiam separadamente e atuavam no posto de Pântano Grande, na Rodovia BR-290, que liga Porto Alegre a Uruguaiana. Os policiais paravam carros, motos, caminhões e veículos estrangeiros e cobravam propina para liberar sem multa caso encontrassem qualquer tipo de infração do veículo.

A Operação Contramão tinha como objetivo combater possíveis delitos entre servidores policiais lotados no Posto da PRF em Pântano Grande, no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos sete mandados de prisão e de busca e apreensão. Os supostos crimes foram apurados pela Corregedoria da PRF no Rio Grande do Sul e pela Delegacia de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul.