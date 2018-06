PF prende 5 por tráfico de drogas em Cumbica A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, prendeu cinco pessoas e desarticulou uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas, anteontem. De acordo com a PF, foram presos um nigeriano, apontado como chefe do bando, três mulheres e uma pessoa que embarcaria para a Turquia levando drogas em roupas íntimas. Outro nigeriano está foragido.