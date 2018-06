PF prende 9 em operação contra tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) realizou operação para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira, 3. Dos 21 mandados de prisão preventiva expedidos, 8 foram cumpridos, sendo dois de presos que estavam em regime semiaberto e seis que haviam sido soltos do sistema penitenciário.Um homem foi preso em flagrante com 600 g de crack. Os nove detidos serão encaminhados à Penitenciária Modulada de Uruguaiana. Os suspeitos referentes aos outros mandados de prisão já estão presos por tráfico ou por outros crimes.

A investigação sobre a atuação do bando teve início em março de 2010 e, durante esse período, diversas prisões foram feitas. Em março de 2010, uma mulher foi detida com 20 g de crack e 51 g de cocaína e, em setembro, a mulher de um dos membros da quadrilha uruguaianense foi presa transportando 189 gramas de crack que seriam entregues para traficantes em Alegrete. Um homem também foi preso quando transportava 5,1 kg de maconha pela Ponte Internacional, em outubro de 2010. Poucos dias depois, em trabalho conjunto entre a Polícia Federal (PF), Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais um integrante da quadrilha foi preso quando transportava 199,4 kg de maconha.

Participaram da Operação Bolo 75 policiais. Dezessete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal em Uruguaiana.