PF prende acusado de fraudar vestibulares A Polícia Federal de Goiás prendeu, nesta quarta-feira, Jorge Nascimento Dutra, que é acusado de comandar uma das maiores quadrilhas especializadas em fraudar vestibulares. De acordo com informações do Jornal Hoje, da TV Globo, o grupo fraudou mais de dez vestibulares em pelo menos nove Estados do País. As investigações tiveram início no ano passado, depois que a polícia recebeu denúncias de fraudes em vestibulares no Acre e em Manaus. Jorge morava em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia e estava foragido havia quase três meses.