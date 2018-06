PF prende assaltantes de banco no Rio Grande do Norte A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 19, uma quadrilha que realizava assaltos a bancos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A operação policial teve início na noite de quinta-feira, 15, e contou com a cooperação dos policiais militares e rodoviários federais. Segundo a PF, a quadrilha, que era investigada há um mês e meio, realizaria um assalto no dia 16, em Lucena, na Paraíba. Os policiais fizeram um cerco nas casas usadas pelo bando no Rio Grande do Norte. Houve perseguição na BR-101, em Canguaretama, quando os assaltantes trocaram tiros com a polícia. Um dos carros conduzidos pelos integrantes capotou, três suspeitos morreram no local e ainda não foram identificados. Quatro homens entre 24 e 50 anos foram presos pela polícia. Dois outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir para o Estado da Paraíba e continuam sendo procurados. Com a quadrilha foram encontrados pés de cabras, macacos hidráulicos, furadeira, marreta e outros artefatos utilizados em assaltos a caixas eletrônicos, armas e R$ 3.800. Os presos foram levados à Superintendência da PF no Rio Grande do Norte.