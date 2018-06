PF prende casal com meia tonelada de maconha em Salvador

A Polícia Federal prendeu, na segunda-feira, 29, um casal de Pernambuco que transportava cerca de meia tonelada de maconha em um caminhão que trafegava pelas proximidades da Rodovia Parafuso, na 2ª Rótula do Aeroporto, em Salvador, na Bahia. De acordo com a PF, a droga, que estava escondida na carroceria do veículo, era procedente de Pernambuco e, provavelmente, seria distribuída na região metropolitana de Salvador. O casal foi detido e encaminhado à sede da Policia Federal no bairro Água de Meninos. Eles responderão por tráfico de drogas.