PF prende dois índios em operação contra tráfico de drogas no MS

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu dois índios na cidade de Caarapó, no Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira, 16, durante uma operação na Aldeia Tey Cuê. Os indígenas foram presos em flagrante com cinco gramas de maconha e uma espingarda.

A ação faz parte da Operação Tekoha, que em português significa 'nossa terra'. A operação teve início em 10 de junho nas aldeias indígenas Jaguapirú e Bororó, em Dourado, e deve durar mais dois meses.

Na semana passada, os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão de armas e entorpecentes e efetuaram três prisões de indígenas em flagrante.

A operação é uma tentativa de enfraquecer o tráfico de drogas nas aldeias da região sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, participam da operação policiais federais de Dourados e agentes da Força Nacional.