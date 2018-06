PF prende estrangeiros acusados de tráfico de drogas A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, em conjunto com policiais federais da delegacia de Foz do Iguaçu, prenderam na tarde de quarta-feira, 15, oito estrangeiros que, segundo a PF, pretendiam enviar para o exterior mais de 10 quilos de cocaína. Caso desse certo, a polícia informou que o objetivo era traficar grande quantidade de droga toda semana. Foram presos cinco paraguaios e três ingleses. De acordo com a PF, a droga seria colocada em caixas de som, na tentativa de ludibriar a fiscalização. A cocaína era trazida aos poucos do Paraguai, por meio de pessoas contratadas pelos traficantes. Com eles, a polícia encontrou um quilo da droga. As investigações levaram aos estrangeiros, que estavam hospedados em um hotel de luxo no centro de Foz do Iguaçu. Além da droga, foram apreendidos três automóveis, R$ 217,1 mil, 540 libras e 1,9 milhão de guaranis. Foram presos os ingleses Nazam Hussain Ashiq, de 28 anos, morador em Tewrese; Willian Jones, 51, de Chorreu New Road; e Balal Ali Khan, 28, de Dewsbury; além dos paraguaios Ramon Néri Toledo, 56, José de Jesus Gonzalles Ceballo, 24, Sergio Domingos Bogado Farina, 30, Marcelo Javier Sabaia Bria Gonzáles, 28, e Adolfo Manuel Carrilo Talavera, de 30 anos.