PF prende funcionário por furto no aeroporto A PF prendeu anteontem em flagrante, por furto qualificado, um funcionário de uma empresa terceirizada do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A PF foi acionada porque malas de um vôo de Madri foram violadas. Os policiais começaram a procurar por funcionários com ferimento recente e encontraram um auxiliar de rampas, de 29 anos, com um machucado na mão. Sem dizer como se feriu, confessou ter limpado o sangue num vestido. Ele afirmou que a bagagem já estava violada.