PF prende gerente de fazenda na BA por ligação com o tráfico

A gerente da Fazenda Mariad, Ana Lúcia de Araújo Lima, foi presa no fim da manhã desta segunda-feira, 20, em Juazeiro, na Bahia, por agentes da Polícia Federal. Eles cumprem mandados de busca, apreensão e prisão na Operação São Francisco, que tem como objetivo desmontar uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. A fazenda, que une duas áreas de produção de manga, melão e uva, uma em Juazeiro (BA) e outra em Petrolina (PE), é sede da Mariad Importação e Exportação de Frutas, do empresário colombiano Gustavo Duran Bautista. Bautista foi preso sábado, no Uruguai, junto com outras seis pessoas, com cerca de 500 quilos de cocaína pura. Segundo a PF, a empresa é usada como fachada para o envio de drogas para a Europa, em especial para a Holanda. Suspeita-se que Bautista tenha ligação com o narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Adabía, preso em São Paulo no dia 7 de agosto.