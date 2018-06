PF prende homem com 13 quilos de cocaína na Dutra A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu, na madrugada desta quinta-feira, 10, Paulo César Ferreira da Silva, de 38 anos, com aproximadamente treze quilos de cocaína, na Rodovia Presidente Dutra, próximo à praça de pedágio no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu quando os policiais, que faziam uma barreira de rotina, abordaram o veículo que era conduzido pelo preso. O nervosismo do motorista chamou a atenção dos policiais. Eles então iniciaram uma busca minuciosa no veículo e encontraram a droga escondida no suporte de ar do motor e nas laterais acima das rodas, em 23 sacos plásticos típicos de supermercado. Silva alegou desconhecer o que havia dentro do veículo e que fora contratado por uma mulher para trazer o carro de Guarulhos, em São Paulo, para o Rio de Janeiro. Ele disse que receberia R$ 1.500 pelo serviço. O automóvel deveria ser deixado em Copacabana, onde uma outra pessoa usaria uma chave reserva para pegar o carro.