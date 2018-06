PF prende homem que tentava aplicar golpe em banco em Pelotas

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira, 24, um homem de 40 anos que tentava aplicar um golpe na Caixa Econômica, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele usava documentos falsos e se fazia passar por militar da reserva.

O suspeito abriu uma conta e pediu financiamento de R$ 50 mil. Ele foi preso após se cadastrar nos sistemas da instituição bancária.

Durante busca feita no hotel onde ele estava hospedado, no centro da cidade, a polícia encontrou identidades falsas e documentos adulterados, como contracheques do Ministério da Defesa.

A polícia ainda tenta apurar a verdadeira identidade do preso e se ele praticou outros crimes na região.