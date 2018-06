PF prende passageiro com 19 kg de maconha em aeroporto de MS

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 20 anos que tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 19 quilos de maconha, na madrugada desta terça-feira, 12.

O passageiro embarcaria em um voo com destino a Manaus, no Amazonas. Ele disse que receberia R$ 1.000 para transportar a maconha. O entorpecente foi detectado pelo equipamento de raio x instalado no setor de embarque.

O preso foi conduzido para sede da PF, podendo pegar até 15 anos de reclusão.