PF prende policial rodoviário federal por suspeita de contrabando

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 4, um policial rodoviário federal, lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e outros dois homens que trafegavam pela BR-365, próximo ao município de Buritizeiro, em Minas, com mercadorias estrangeiras irregulares.

De acordo com a PF, os produtos não tinham documentação que comprovasse sua origem, por isso o trio foi detido por suspeita de descaminho. As prisões foram acompanhadas pelo Inspetor Chefe da Polícia Rodoviária de Montes Claros, que deixou expresso que a instituição é totalmente intolerante com a postura do policial rodoviário, e que irá colaborar em tudo que a PF necessitar, sendo certo também que a corregedoria do órgão já está ciente, e igualmente irá tomar as providências administrativas cabíveis.