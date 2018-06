PF prende prefeito de São Francisco do Itabapoana e mais 4 no Estado do Rio

SÃO PAULO, 29 - Cinco pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 29, entre elas o prefeito de São Francisco do Itabapoana, no norte do Rio de Janeiro, o atual secretário de saúde e o ex-secretário de saúde do município e os representantes da Clínica Fênix. Eles são acusados de desviar verbas públicas destinadas à saúde no município, segundo a Polícia Federal, que fez as prisões durante a operação Renascer.

A fraude envolvia o superfaturamento de exames laboratoriais que eram pagos diretamente à Clínica Fênix, com a permissão da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, por meio de convênio com o Ministério da Saúde. Além disso, a quadrilha prestava informações falsas ao Sistema Único de Saúde (SUS) sobre exames fictícios, de acordo com a PF.

A clínica era favorecida em processos fraudados para a prestação de exames de laboratório de média e alta complexidade, que eram pagos com recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados ao município.